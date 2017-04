null

IL PRIMO TRAILER IN ITALIANO DI

THOR: RAGNAROK

Diretto da Taika Waititi e interpretato da Chris Hemsworth,

il nuovo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre

Chris Hemsworth torna a vestire i panni del semidio nel nuovo film Marvel Thor: Ragnarok, in arrivo nelle sale italiane il 25 ottobre anche in 3D.

Teaser trailer in italiano

Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.

In Thor: Ragnarok il pubblico ritroverà Tom Hiddleston nei panni di Loki. Il cast vede inoltre la presenza di Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con la partecipazione di Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Diretto da Taika Waititi, il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Craig Kyle & Christopher Yost, e da Stephany Folsom ed Eric Pearson.

Social Network

Hashtag

#ThorRagnarok

Marvel Entertainment

Marvel Entertainment, LLC, una società interamente controllata da The Walt Disney Company, è una delle società d’intrattenimento creatrice di personaggi più importante del mondo con un archivio di più di 8.000 personaggi presenti su una varietà di piattaforme mediatiche da oltre settant’anni. Le operazioni della Marvel si concentrano sulla cessione d’utilizzo dei diritti dei suoi personaggi per licenze, intrattenimento ed editoria. Per maggiori informazioni visita www.marvel.com. Super Hero(es) è un marchio registrato. © 2017 MARVEL