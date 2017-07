In occasione del Comic-con International: San Diego 2017, Marvel Studios ha rilasciato il teaser poster e il nuovo trailer in italiano di Thor: Ragnarok, il terzo capitolo della saga dedicata al dio del Tuono. Diretto da Taika Waititi, il film arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre anche in 3D e vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e di Tom Hiddleston nei panni di Loki. Nel film Marvel Thor: Ragnarok, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.

La celebre attrice Cate Blanchett interpreta Hela: presentata per la prima volta nei fumetti del 1964, Hela è uno dei nemici più temibili di Thor e la prima antagonista femminile principale mai apparsa nei film Marvel Studios realizzati fino a oggi. Tra gli altri personaggi presenti nei fumetti originali, fanno il loro ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel anche l’impetuosa guerriera Valchiria (Tessa Thompson), Skurge l’Esecutore (Karl Urban) e il dittatore di Sakaar (Jeff Goldblum). Oltre a dirigere il film, il regista Taika Waititi interpreta anche un nuovo personaggio in CGI dell’Universo Cinematografico Marvel: il suo nome è Korg. Il cast del film vanta inoltre la presenza di Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Mark Ruffalo in quello di Hulk e Anthony Hopkins, che torna a vestire i panni di Odino. Thor: Ragnarok è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee sono i produttori esecutivi. La storia è stata scritta da Craig Kyle & Christopher Yost ed Eric Pearson, il quale ha firmato anche la sceneggiatura.