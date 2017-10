Mercoledì 1 novembre Disney Italia aprirà la nuova edizione di Lucca Comics & Games con due appuntamenti cinematografici imperdibili per tutti i fan.

Il cinema Astra ospiterà infatti la nuova esaltante avventura del dio del Tuono all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, con la proiezione speciale in italiano di Thor: Ragnarok. Nel film Marvel Thor: Ragnarok, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk. Ricco di azione, humor, dramma e spettacolo, il nuovo lungometraggio Marvel diretto da Taika Waititi arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre e vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del dio del Tuono e di Tom Hiddleston in quelli di Loki. Il cast include inoltre Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con la partecipazione di Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Musica e colori saranno invece protagonisti al cinema Centrale con la proiezione, in anteprima esclusiva, di 32 minuti del nuovo lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Coco, in inglese con sottotitoli in italiano. Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel. Diretto da Lee Unkrich (Toy Story 3 – La Grande Fuga), co-diretto da Adrian Molina (story artist di Monsters University) e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), il film arriverà nelle sale italiane il 28 dicembre 2017.