The Wardrobe è un’avventura 2D punta e clicca ispirata ai grandi classici del genere come “Monkey Island” e “Day of the Tentacle”. Il gioco ha una forte vena umoristica ma non manca di affrontare anche tematiche più mature e di prendersi qualche licenza fuori dal politicamente corretto.

Tutto accadde 5 anni fa, durante un picnic organizzato da Ronald in compagnia del suo migliore amico, Skinny. Le cose procedevano per il meglio, fino a quando Ronald non tirò fuori dal cestino due prugne molto piccole, una per sè e l’altra per Skinny. Quest’ultimo, scambiando il frutto per un grosso acino d’uva, non ci pensò due volte a buttarlo giù e fu colpito da uno shock anafilattico che ne causò la morte istantanea, mentre Ronald fuggì terrorizzato. Al suo risveglio Skinny scoprì di essere diventato uno scheletro e di essere relegato a vivere all’interno dell’armadio della camera di Ronald. Da allora Skinny ha vegliato costantemente su Ronald a sua totale insaputa… ma ora le cose stanno per cambiare! Per salvare l’anima del suo migliore amico dalla dannazione eterna, infatti, Skinny sarà costretto a rivelarsi e a far ammettere a Ronald il suo crimine: un’impresa tutt’altro che facile!