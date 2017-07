Prosegue con regolarità l’uscita per saldaPress di una delle versioni più amate di The Walking Dead. A partire da venerdì 14 luglio sarà disponibile in tutte le fumetterie e librerie italiane THE WALKING DEAD – LIBRO DIECI Hard Cover, l’edizione di pregio della saga di Robert Kirkman e Charlie Adlard.

La nuova edizione raccoglie come sempre l’equivalente di due volumi di The Walking Dead, in un elegante formato cartonato, con verniciatura serigrafica lucida delle parti colorate in copertina e sulla costa, e stampa degli interni su carta di pregio.

THE WALKING DEAD – LIBRO DIECI conta 304 pagine, costa 29 euro e contiene i volumi In marcia verso la guerra e la prima di due del ciclo Guerra Totale, oltre a molti materiali extra: le 12 copertine a colori degli albi contenuti e gli sketchbook – cioè studi e schizzi commentati da Robert Kirkman.

La pubblicazione di questa magnifica edizione rilegata e cartonata di The Walking Dead è sempre prevista con cadenza trimestrale. Il volume sarà disponibile da venerdì 14 luglio in fumetteria, in libreria e nello shop online saldaPress.