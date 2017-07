Quando una persona è veramente fan di una serie … e ha tanto tempo da perdere: ecco quello che succede! Il sito “The Walking Dead Locations” ha ricreato su Google Maps tutte le location in cui si sono mossi i personaggi di “The Walking Dead”. Tutti ma proprio tutti i luoghi raccontati in 100 episodi nelle sette stagioni della serie di Robert Kirkman: dal primo incontro di Rick con la zombi bambina nell’episodio pilota fino ad Alexandira e lo scontro con Negan.

Cliccando sull’icona di locazione nella mappa di Google Map sono riassunti tutti gli avvenimenti successi in quel luogo con tanto di clip descrittiva, informazioni sull’episodio, protagonisti etc. etc. Inoltre, sulla pagina Facebook ufficiale del progetto, il team è andato a scoprire e riprendere le diverse location dal vivo! Da non perdere se si è fan di The Walking Dead!

Per info: https://www.twdlocations.com/ | https://www.facebook.com/WalkingDeadLocations/