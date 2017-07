Il regista cinematografico Guillermo Del Toro si è allontanato dalla saga di Hellboy di Mike Mignola dopo il suo leggendario sequel “Hellboy II: Golden Army”, che non è andato benissimo al box office ma è un vero cult per gli appasionati. Ma questo non ha impedito ai fan di ipotizzare che il prossimo film del Toro, “The Shape of Water”, sia un prequel di Hellboy “sotto mentite spoglie”. Un rumor assolutamente non confermato ma i fan sono così desiderosi del ritorno di Guillermo Del Toro nel terzo capitolo della serie di Hellboy, che ogni appiglio “mediale” si trasforma in una “conferma fino a prova contraria”.

In effetti, dopo che Fox Searchlight ha pubblicato il trailer di “The Shape of Water”, un dramma gotico ambientato durante la guerra fredda in cui una donna muta (Sally Hawkins) crea un legame speciale con un umanoide anfibio (Doug Jones) detenuto in una struttura segretissima per esperimenti scientifici. A causa delle forti analogie visive tra la creatura di “The Shape of Water” e Abe Sapien di “Hellboy”, i social si sono scatenati alla ricerca di una possibile conferma sulla connessione tra i due personaggi. In effetti, oltre che assomigliarsi fisicamente, sono “interpretati” dallo stesso attore, entrambi sono ghiotti di uova, amano la musica classica e possono creare un forte legame telepatico.

Ovviamente, in termini legali, non è possibile per Guillermo Del Toro di creare un prequel di Hellboy, anche perchè il reboot della serie, molto più crudo e violento, è già in sviluppo dal regista Neil Marshall, ma questo non ferma le speculazioni del fan (e neanche le nostre!) visto l’amore che tutti abbiamo per il personaggio di Abe!