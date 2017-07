La corsa è uno sport fantastico, puoi indossare le scarpe ed iniziare a correre ovunque verso qualsiasi destinazione e si sa il running crea dipendenza e a proposito di dipendenze, come si potrebbe conciliare lo sport con la passione per una serie tv cult?Sky e M&C Saatchi hanno trovato la soluzione! Un nutrito gruppo di maratoneti è pronto a compiere un’impresa originale e unica nel suo genere: correre per l’Italia e nel frattempo guardare tutti gli episodi delle prime sei stagioni de “Il Trono di Spade”.

The MaraThron è infatti la prima maratona di una serie tv dove gli spettatori corrono per davvero. Ha preso il via domenica sera al Castel Sant’Angelo di Roma e culminerà a Milano domenica 16 luglio (con una tappa aperta a tutti), in occasione del weekend dedicato a “Il Trono di Spade” presso il Castello Sforzesco, con due giorni di eventi, installazioni e proiezioni dedicate alla serie tv più seguita al mondo.

E per chi preferisce altri tipi di “maratone”, è sempre possibile farsi la propria personalissima full immersion di questa e altre 70 serie tv su Sky Box Sets, che raccoglie tutte le stagioni complete delle migliori serie TV internazionali e delle serie originali Sky, disponibile su Sky On Demand e in mobilità su Sky Go. In attesa della nuova stagione de “Il Trono di Spade” – che esordirà in esclusiva su Sky Atlantic HD, in contemporanea con gli Stati Uniti, nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio alle 3.00 in versione originale sottotitolata e dal 24 luglio alle 21.15 doppiata in italiano – sarà possibile seguire le avventure dei protagonisti della “Marathron” sulla pagina Facebook di Sky Atlantic e sul sito dedicato sky.it/marathron. Da questa pagina sarà inoltre possibile iscriversi per partecipare all’ultima tappa della “Marathron”, domenica 16 luglio a Milano.