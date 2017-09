The Legend of Zelda è una delle saghe più famose di tutti i tempi e le sue illustrazioni hanno fatto la storia dei videogiochi. Per la prima volta, Nintendo raccoglie in un unico volume ufficiale il meglio del meglio dei suoi archivi.Nelle oltre 400 pagine di The Legend of Zelda: L’arte di una leggenda, pubblicato da Magazzini Salani, vengono passati in rassegna i primi 30 anni della serie, attraverso le immagini che l’hanno consacrata in tutto il mondo. Questo libro include illustrazioni inedite, gli studi e i disegni ufficiali di tutti i personaggi di ogni capitolo della serie, le copertine dei videogiochi in tutte le edizioni, i libretti di istruzioni, il materiale promozionale dell’epoca, un poster foldout pieghevole e le interviste agli artisti che hanno dato vita al meraviglioso mondo di Hyrule.

Un focus particolare è dedicato a interviste esclusive con i membri del team di sviluppo dei giochi, lo studio originale dei personaggi, un approfondimento su The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il nuovo videogioco per console Nintendo Switch che ha già ottenuto grande successo, artwork inediti e molto altro – con uno sguardo nostalgico al passato e uno trepidante d’attesa verso il futuro. Un libro indimenticabile, imperdibile per tutti gli appassionati della saga The Legend of Zelda.