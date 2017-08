Rian Johnson, regista del prossimo episodio di Star Wars, parla della possibile presenza di somiglianze tra due film. Parliamo del nuovo Star Wars VIII: The Last Jedi e di Star Wars Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora. In un’intervista a Entertainment Weekly, Rian Johnson ha dichiarato: “Ho provato a ignorare quell’aspetto e a far prendere alla storia la forma giusta. Rey si trova su un pianeta remoto con un maestro Jedi e la Resistenza è messa alle corde; le due storie si intersecano. È naturale che si trovino dei paralleli nella struttura. Ci sono però nuovi personaggi, che affrontano nuovi eventi ed è questo che alla fine dei conti definisce il film. Penso che il film sarà unico nel suo genere”. Johnson sembra dunque ignorare i rischi che corre con il nuovo capitolo di Star Wars. Ricordiamo infatti l’accanimento dei fan verso J.J. Abrams dopo l’uscita de Il Risveglio della Forza, ritenuto una copia esageratamente forzata di Una Nuova Speranza.



Contenuto alternativo per i browser che non leggono gli iframe.



The Last Jedi uscirà il 13 dicembre nelle sale italiane e due giorni dopo in quelle americane. Potremo dunque godere nuovamente di un’anteprima mondiale, come successo per Il Risveglio della Forza. Nel cast troviamo Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Carrie Fisher e gli altri attori già incontrati in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Al cast si aggiungono Benicio del Toro, Laura Dern e soprattutto Kelly Marie Tran. L’attrice californiana avrà un ruolo di spicco nel nuovo film. Noi siamo fiduciosi verso Johnson e il suo lavoro; il regista ha infatti dimostrato più volte di sapere a cosa va incontro, con la direzione di un simile film. Non solo: ha anche mostrato ai fan di saper essere all’altezza di una mole di lavoro così grande. Voi cosa ne pensate?

tratto e continua a leggere su: