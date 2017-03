Alcuni investitori della Disney hanno potuto vedere in anteprima alcuni spezzoni della nuova pellicola “Star Wars – the Last Jedi”. Ovviamente molti di loro non hanno saputo mantenere la bocca chiusa anzi hanno postato su twitter diversi succosi spoiler. Ci raccomandiamo di leggere con estrema cautela quello che segue e i twit relativi a fine dell’articolo per non rovinarvi la sorpresa!

• Innanzitutto, cominciamo con Luke Skywalker che chiederebbe, in quella che pare una caverna o una capanna, alla giovane Rey “Chi sei?”. Una semplice domanda che potrebbe alienare la presunta relazione di parentela dei due? La scena non è ambientata proprio sulla rupe protagonista della scena finale di Episode VII, quindi magari è relativa ad una richiesta di analisi introspettiva della protagonista da parte del suo maestro.

• Rey prenderebbe poi in mano la spada, brandendola (più scene diverse con questa sua abilità, sempre con la lightsaber di Anakin).

• L’allenamento di Rey supervisionato da Luke sull’isola, proprio al limite di un profondo precipizio.

• Altra scena potremo vedere il pilota Poe Dameron che esclama a BB8 “Ora o mai più” dall’abitacolo del suo X-Wing.

• L’urlo di Chewbacca.

• Alcuni caccia che volano attaverso la flotta della Resistenza.

• Il ritorno del Capitano Phasma.

• Finn vestito come un ufficiale del Primo ordine insieme al personaggio interprato da Kelly Marie Tran.

• Rey esplora un terreno alieno muovendo la mano tra sassi e polvere.

• Il Generale Organa che scruta gli ologrammi della flotta.

• Un X-Wing che atterra in un hangar della Resistenza

More on “The Last Jedi” clip, since ppl are asking: General Leia Organa was onscreen for just a second in military garb and didn’t speak. — Daniel Miller (@DanielNMiller) 8 marzo 2017

“Leia Organa è stata sullo schermo solo per pochi secondi, in un uniforme militare e non ha parlato.”

More on “The Last Jedi” clip: We saw a shot of an X-wing wobbling mid-air, under attack inside a giant ship. Looked like a wounded bird. — Daniel Miller (@DanielNMiller) 8 marzo 2017

“Abbiamo visto una sequenza con un X-Wing piroettare in aria, sotto attacco all’interno di una nave gigantesca. Sembrava un uccello ferito.”

One last thing on the “Last Jedi” footage: We saw all sorts of settings — mountains, oceans, forests, deserts. Look suitably epic, exotic. — Daniel Miller (@DanielNMiller) 8 marzo 2017

“Abbiamo visto ogni tipo di ambientazione — montagne, oceani, foreste, deserti. Sembra epico, esotico.

Also making appearances in “The Last Jedi” footage: Chewbacca, General Leia Organa and Finn. — Daniel Miller (@DanielNMiller) 8 marzo 2017