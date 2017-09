mentre mi stavo gustando alcuni episodi di un cartone animato sugli acchiappafantasmi, ma non quella tratto dai due film che conosciamo tutti, stupenda serie anche quello oltretutto, ma ne parleremo prossimamente; mi riferivo alla serie dove vi sono due ragazzi insieme ad uno scimmione che grazie alle lore attrezzature e alla loro macchina volante/parlante, andavano in giro a catturare fantasmi. Più continuavo a vederla e più una voce nella mia testa continiava a dirmi fino a gridare “ma io quel gorilla io l’ho già visto!”, dopo essermi arrovellato il cervello, finalmente mi era venuto in mente, quella serie animata non solo e e tratta da una vecchia serie televisiava, ma ne è a tutti i diritti il suo sequel. Infatti mi venne in mente che da ragazzino vidi trasmessa sulle reti locali e più precisamente su Videogruppo e anche su Telecity; dalle mie parti l’ho vista solo su quei due canali; una divertente serie televisiva della durata di una decina di minuti, ma così divertente che chi la vede non se la scodra più, infatti io non ne perdevo una puntata, si tratta della serie “The Ghost Busters”. Prodotta dalla Filmation, composta da una sola stagione per un totale di 15 episodi, che successivamente a metà degli anni 80′ produsse il seguito animato, venne trasmessa per la prima volta nel 1975 dalla rete televisiva statunitense NBC, e verso la fine degli anni 80′ venne trasmessa anche in Italia su Rete 4 e sulle emittenti locali.

Trama

la serie parla delle vicende di di due uomini Spencer, Kong e il loro amico gorilla Tracy, che insieme hanno messo su un’agenzia di investigatori del paranormale, specializzati sopratutto nel catturare i fantasmi. Ogni inizio episodio, le malcapitate vittime venivano spaventate e terrorizzate dal fantasma o mostro di turno, e fuggivano via per salvarsi la vita. Successivamente prendevano contatto con i nostri eroi per avere l’aiuto di cui avevano bisogno per sbarazzarsi del “anomalo” intruso. Ecosì facendo Kong, Spencer e il gorillesco Tracy, si dirigevano armi e bagagli ad affrontare il caso in questione. Dopo una serie di divertenti gag più o meno involontarie, come il classico inseguimento attraverso le porte alla Scooby-Doo, entrare in quella centrale per poi uscirne da quella di destra per poi rispuntare fuori alla fine del corridio; alla fine riescono a catturare il fanatasma che dava problemi alle vittime in questione, il tutto condito da molta allegria.

Serie televisiva e di genere sitcom tutto girato con pochissimi e quasi inesistenti esterni; infatti solo in alcuni episodi si vedeva il gruppo spostarsi in automobile, e le vicende si svolgevano presso l’ufficio dei protagonisti dove essi ricevevano gli incarichi il più delle volte tramite la cabina telefonica situata al di fuori dell’ufficio e i locali, quasi sempre identici, dove iniziava l’episodio con la presentazione del fantasma e dove poi affrontato dagli “acchiappafantasmi”. L’ambientazione si vedeva che era ridotta proprio al minimo indispensabile, senza tener conto anche degli eventuali particolari, infatti nella porta dell’ufficio il nome del gorilla è scritto male Spenser invece di Spencer, come anche gli arredamenti dei vari locali, sembra poco curata o quasi totalmente assente, come se fosse voluta per accentuare maggiormente la comicità che stà alla base della serie. Nonostante la povertà di mezzi la serie si può definire godibile, allegra e divertente senza mai annoiare lo spettatore, io almeno la vedo così, divertenti infatti le apparizioni come fantasmi di personaggi famosi come il Barone Rosso e Billy the Kid oppure personaggi dell’immaginario letterario come la Mummia, il Conte Dracula e Frankenstein.

Una curiosità, i due attori protagonisti Larry Storch e Forrest Tucker, erano anche i protagonisti della serie commedia western “i Forti di Forte Coraggio”, e Larry Storch è apparso anche nel fil prodotto e diretto da Ezio Greggio “il Silenzio dei Prosciutti”

alla prossima!

By Marco “Talparius” Lupani