Finalmente, i i giocatori su console di The Elder Scrolls Online potranno inoltrarsi nella fantasmagorica creazione di Sotha Sil, l’incredibile Clockwork City, per svelare la miriade di segreti nascosti da quel regno meccanico nel nuovo DLC Clockwork City. Disponibile gratuitamente per tutti i giocatori con iscrizione a ESO Plus attiva o acquistabile nel Crown Store del gioco per 2.000 Crown, Clockwork City amplia la narrazione in costante espansione di ESO portando i giocatori in nuovi mondi per far vivere loro avventure sempre nuove. Clockwork City è già disponibile per PC e Mac. Clockwork City introduce una nuova area (Clockwork City), una nuova, eccitante storia per oltre 10 ore di nuove avventure, una nuova prova (Asylum Sanctorum) in cui sfidare le squadre più toste e molto altro ancora.

Miglioramenti per Xbox One X (compresi la risoluzione nativa 4K e True HDR) implementati!

The Elder Scrolls Online si è fatto trovare pronto al lancio di Xbox One X, la nuova console di Microsoft, offrendo immediatamente una vasta serie di miglioramenti e di ottimizzazioni per i giocatori che sceglieranno di passare al nuovo hardware, tra cui: