Dal creatore Di Neon Genesis Evangelion: Hideaki Anno ecco l’anteprima mondiale in Blu-Ray & Dvd di Dragon Dentist. Questa serie nasce da original net anime scritto e diretto da Ōtarō Maijō, pubblicato come primo corto del Nihon animator mihon’ichi di Hideaki Anno nel 2014. La storia segue le vicende di una ragazza che riceve il compito di fare da dentista a un drago. Dall’opera è stata tratta una serie televisiva anime di due episodi, trasmessa in Giappone a febbraio 2017 e acquistata in Italia da Dynit.

I miti narrano di antichi patti stipulati tra draghi e umani, patti per cui i draghi si impegnano a proteggere gli umani e questi, a loro volta, proteggono i draghi. La storia si svolge nel “Paese dei Draghi”, in cui la nostra protagonista Nonoko è nominata dentista di draghi, professione che comporta la protezione del drago, nume tutelare della nazione, dai mushi della carie, creature che causano la corrosione dei denti dei draghi. Un giorno, mentre le ostilità con la nazione confinante si inaspriscono, Nonoko trova un giovane soldato appartenente alla nazione nemica privo di sensi su uno dei denti. Il suo nome è Bernand ed è stato fatto tornare in vita dal drago come Rinato, un fenomeno misterioso che si dice preceda sempre una grande catastrofe.

Recensendo il corto originale, Kevin Cirugeda di Anime News Network ha lodato le animazioni dirette da Tsurumaki, ma ha affermato che secondo il suo parere gli autori avevano tentato di includere troppi elementi nella storia nonostante i soli nove minuti di durata a disposizione. Salvador G. Rodiles di Japanator, invece, ha definito la storia “un po’ fiacca”, seppur apprezzando la grafica e concendendo che il corto avrebbe avuto del “potenziale” se Maijō lo avesse sviluppato ulteriormente.