Un gruppo di studenti dell’Università di Milano-Bicocca sta indagando per conto del Team Royal Maidolls ~ Maid Cafè sulla qualità del servizio offerto e su come sarebbe possibile migliorarlo. Un Maid Cafè è un locale a tema molto popolare in Giappone, è un locale dove delle graziose cameriere, che indossano delle divise, solitamente in uno stile simile a quello vittoriano, non si limitano a servire ai tavoli, ma intrattengono i clienti con magie, giochetti e piccoli speccatolini. Si dice che il primo Maid Cafè sia stato aperto nel 2001 nel quartiere di Akihabara. Sono nati inizialmente per soddisfare una clientela di appassionati di manga e anime, ma hanno avuto un successo inaspettato, cominciando ad espandersi in tutto il paese e oltre. Team Royal Maidolls ~ Maid Cafè è il primo Maid Cafè italiano. Il format, nato nel 2011 e sviluppatosi nel corso degli anni sino ad assumere la sua attuale struttura, è un adattamento “occidentale” dei tradizionali locali di Akihabara, dove le Maid condivideranno con i clienti al tavolo, durante la degustazione di bevande e cibi, giochi, penitenze e attività d’intrattenimento come balli e karaoke. Ogni evento del Team Royal, il team di Maidolls che ha come base Milano, è creato ad hoc per i nostri Milords e Miladies, con intrattenimenti nuovi ogni volta.

Per info:

https://www.facebook.com/TeamRoyalMaidolls/

Per compilare il questionario:

https://docs.google.com/forms/d/1iH_MIuCm-tRWDihTAJ3UtcCbaH3D0z_eA6rPXkZ9tMY/