Nato dieci anni fa negli States, il progetto Inkfusion si presenta per la prima volta al salone milanese per far incontrare l’universo “tattoo” con quello della “Pop Culture” e i fan di fumetti, sci-fi, horror e fantasy con i tatuatori professionisti… Un evento davvero da non perdere, quello in programma nell’area Tattoomics del Padiglione 20! Per la prima volta in Italia, i mondi del tatuaggio e della “Pop Culture” si incontrano! Dieci anni fa in America nasce il progetto Inkfusion e, per primo, mette in contatto i fan di fantascienza, fantasy, horror, fumetti e quant’altro con tatuatori che non sono solo professionisti, ma anche essi stessi appassionati di questi mondi.

Inkfusion oltre ad essere il primo programma di questa natura, rappresenta ormai una garanzia, contando su artisti di primissimo ordine (Chris Jones, Nikko Hurtado, Matt Difa, Alex Rattray, Adam Hays…), su un longevo rapporto con varie istituzioni di controllo di igiene, ma soprattutto, su una qualità tale da essersi guadagnata la fiducia di Lucasfilm e Marvel e la “sposorizzazione” personale di Stan Lee. Membro veterano del team Inkfusion, Piero Tat-twin è l’unico tatuatore in Italia a essere licenziatario Lucasfilm e a tatuare alle Star Wars Celebration (Orlando, Essen, Anaheim, fino all’ultima tenutasi a Londra l’anno scorso). Per portare in Italia questa realtà, Piero ha selezionato personalmente gli artisti presenti a Cartoomics per questo primo Tattoomics! Tutti artisti tatuatori di altissimo livello del panorama nazionale, che offrono una vasta gamma di stili, una professionalità garantita e soprattutto un amore per l’arte del tatuaggio e per il mondo dei cartoni, dei fumetti, dei film e tutto quello che è “Pop Culture”.

Ma perché portare dei tatuatori in una convention di fumetti? Beh, i vantaggi sono molti. Il primo è che Tattoomics farà incontrare ai tatuatori un pubblico nuovo, che magari non è abituato a recarsi in studio o che, non conoscendo questo mondo, non sa a chi affidarsi per le proprie particolari richieste. Il secondo è che i tatuatori che troverete in fiera nell’area Tattoomics del Padiglione 20 hanno anch’essi le stesse passioni del pubblico di riferimento di Cartoomics… Sapranno quindi consigliare in maniera migliore chi desidera un tatuaggio “a tema”. Il terzo motivo, infine, è che i tatuatori presenti amano tatuare questi soggetti e saranno entusiasti di renderli al meglio sulla vostra pelle. Quindi non perdete l’evento Tattoomics. Nell’area saranno anche disponibili stampe realizzate dagli artisti presenti, t-shirt celebrative dell’evento e, in esclusiva, il libro The Force in the Flesh Vol. 2, interamente dedicato alla body art a tema Star Wars.

Se volete farvi un bel tatuaggio “nerd style”, questa gallery della pagina ufficiale di Satyrnet (clicca qui!) è stata creata proprio con l’obiettivo di far conoscere il lavoro di talentuosi creativi e studi di tatuaggi che hanno legato la loro arte ai simboli, alle icone o ai personaggi del mondo Nerd e geek. Abbiamo raccolto, grazie al vostro aiuto, centinaia di foto di opere d’arte di pelle, ma se avete anche voi un tatuaggio a tema, lo aspettiamo per pubblicarlo su questo album:

