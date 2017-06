Ritorna “Tales More Than Just Comics and Games” il festival outoddor organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale artistico-culturale Di Regola Arte, con l’aiuto di numerose associazioni amiche del territorio Veneto. Il 24 e 25 Giugno 2017 ad Este, il fantastico prende vita! Nella stupenda cornice del Castello di Este, preparati a fuggire da orde di zombie, a mettere in modo intelligenza e fantasia nel risolvere le sfide della Torre degli Enigmi, a cimentarti nelle sfide con la spada laser, a metterti in gioco in tornei di carte, giochi da tavolo e miniature, a calarti nelle storie a fumetti dell’area comics… e tanto altro ancora! Tutto quello che stimola la fantasia fa parte di Tales! È un evento rivolto ad un pubblico di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani, ai bambini e alle famiglie, per far conoscere nuovi modi per divertirsi insieme con attività coinvolgenti ed affascinanti. “Tales More Than Just Comics and Games” è divisa in aree tematiche il cui intento è quello di farvi respirare in ognuna un’atmosfera unica. Ecco cosa potrete trovare in ogni area che renderà la vostra esperienza indimenticabile.

In questa edizione di Tales ci sarà una gara cosplay con una giuria composta da esperti cosplayer! La gara cosplay verrà presentata dalla bellissima Greta amante del mondo Disney e delle fiere del fumetto che ha iniziato a frequentare assiduamente nel lontano 2011, si è sempre cimentata in diverse gare e sfide…Cantare, recitare e vestire panni di personaggi differenti sono le cose che più l’appassionano. Sogna una carriera brillante nel mondo cosplay e la possibilità di partecipare ai contest anche in qualità di presentatrice!!! Di recente, ha presento l’Abano e il Cittadella Comix. La fotografa ufficiale è la bravissima Michela De Tomi, le aree riservate agli shooting fotogtafici sono allestite da Fotoclub Este e un grazie speciale va all’associazione Aifa Cosplay che sarà felicissima di immortalare ogni cosplayer presente!

Dopo il successo della prima Escape Tower in Italia con l’Enigma del Re, a Tales torna Great Escape che presenta L’Untore: un percorso di enigmi a tema medievale. All’interno di un ambiente fortemente suggestivo i giocatori dovranno cimentarsi con corde, bauli, clessidre per trovare i segni e decifrare i codici che permetteranno di svincolarsi nelle segrete del Castello e risolvere così l’enigma.

In collaborazione con Zombie Walk Italia®, “Tales More Than Just Comics and Games” presenta la prima Zombie Walk di Tales! Alla Zombie Walk prenderanno parte tutti gli Zombie partecipanti alla Tales Zombie Run e terminerà con ingresso degli Zombie nella location della Run. Inoltre, presso lo stand Zombie Walk Italia® sarà attivo il TrainingZ, il tutorial per diventare claudicanti e marcescenti Zombie e la ZombieFactory, makeup artist a vostra disposizione per rendervi dei perfetti Zombie.

Star Wars Cosplay Treviso sarà presente domenica 25 giugno con stand ufficiale, a disposizione di grandi e piccini per foto e curiosità direttamente da una galassia lontana lontana… Nato ufficialmente nel novembre del 2013 dalla passione che da sempre lega la famiglia Busato all’universo di Star Wars, il gruppo Star Wars Cosplay Treviso ha oggi all’attivo più di 60 partecipazioni ad eventi culturali, commerciali e privati, nonché quindici costumi di proprietà al 100% cinematografici. Durante le manifestazioni, il gruppo interagisce con un pubblico di appassionati e non, ricreando fedelmente personaggi e situazioni dei film, coinvolgendo così grandi e piccini di ogni età, trasportandoli in una galassia lontana lontana.. Attivi su varie piattaforme social, Star Wars Cosplay Treviso deve il suo successo alle persone che li seguono e li supportano, costituendo la linfa vitale di ogni nostro singolo evento e fonte di grandi soddisfazioni personali per tutti i componenti del team. http://www.starwarscosplaytreviso.it/

http://www.talescomicsandgames.it

https://www.facebook.com/TalesComicsAndGames/