Tutti i Nerd sono cresciuti con i pupazzi dei dinosauri, tutti noi abbiamo ambito da piccoli alle creature preistoriche robotiche in vendita nei negozi di giocattoli per creare il nostro Jurassic Park casalingo… Ecco immaginate di giocare con T-Rex animatronico alto 12 metri, come un palazzo di 4 piani e lungo quanto un campo di calcetto: questo è il capolavoro tecnologico appena inaugurato al T-Rex Park – Campinas, un parco divertimenti “giurassico” inaugurato in questi giorni in un immenso centro commerciale brasiliano: Parque D. Pedro Shopping.

Intorno al mastodonte animato un vero e proprio parco a tema dunque, di oltre 6000 mq con diverse attrazioni come montagne russe e skyloop, inedite in Brasile, e una bellissima ruota panoramica che porta i visitatori ad un incontro “faccia a faccia” con il Tyrannosaurus Rex.

Chi ha creato tutto questo? Un volto molto noto in Italia, l’ex portiere della A.S. Roma, Doniéber Alexander Marangon, conosciuto come Doni. Lasciati i guanti da portierone, insieme a suo fratello Joao e ad un team di creativi, paleontologi, ingegneri ed architetti ha creato un’azienda internazionale che è il sogno di ogni bambino! La D32 Entertainment si occupa di realizzare animatroni di Draghi e Dinosauri (ma non solo) allestendo mostre in tutto il mondo e di costruire parchi tematici dedicati, appunto, ai grandi rettili, reali o leggendari, che da sempre hanno attratto la fantasia di ogni bambino! Quello che ha fatto Doni è stimabile: non sono molti gli ex calciatori che sanno, a fine carriera, crearsi un futuro imprenditoriale sano, volto a creare qualcosa di bello e unico dando lavoro a tante persone in giro per il mondo. Se volete vedere qualche creazione della D32 Entertainment, presso il Luneur Park di Roma, è allestita la Draco Arena (un’arena in cui i bambini possono diventare “custodi del Draghi” sfidandosi in compagnia di una decina di cuccioli di drago animatronici) e … non sappiamo ancora cosa, ma sappiamo di certo che sono atterrati una decina di Dragoni, a grandezza naturale, pronti a far divertire le famiglie romane!

Per informazioni: http://www.d32entertainments.com | http://www.parquedpedro.com.br | https://www.facebook.com/trexparkcampinas