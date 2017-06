Dopo aver conquistato il box office con 30 mila spettatori in due giorni SWORD ART ONLINE THE MOVIE -Ordinal Scale – TORNA AL CINEMA



L’ultimo appuntamento della stagione degli anime al cinema si è posizionato sul podio dei migliori incassi al botteghino scuotendo la top ten cinematografica della settimana

REPLICHE SPECIALI MERCOLEDÌ 28 e GIOVEDÌ 29 GIUGNO

E in autunno arriveranno su grande schermo In questo angolo di mondo (In this corner of the world) e La forma della voce (A silent voice)

30 mila spettatori in due giorni.

Sono questi i numeri di Sword Art Online. The Movie. Ordinal Scale, l’ultimo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, che ha scosso la top ten degli incassi cinematografici della settimana.

Così, a grande richiesta dei fan, il 28 e 29 giugno i cinema replicheranno l’evento per permettere a chi non ha trovato posto in sala di partecipare all’appuntamento e lasciarsi conquistare dall’anime firmato dal regista Tomohiko Ito.

“Sword Art Online” è serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec. Un’opera dal successo straordinario con circa 17 milioni di volumi stampati in diversi paesi (tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito), 2 stagioni anime e uno speciale, tutti di enorme successo, e una terza stagione in cantiere: una saga che appassiona gli spettatori di tutto il mondo e un adattamento anime premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award. Vastissimo anche il merchandising correlato: videogiochi (ne sono stati realizzati 3 per Playstation e uno per i cellulari), manga, costumi e naturalmente le spade che danno il titolo alla serie.

La Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, si chiude dunque con “Sword Art Online. The Movie. Ordinale Scale”, ma ridà sin da ora appuntamento ai fan in autunno con IN QUESTO ANGOLO DI MONDO (In this corner of the world), tratto dal fumetto di Fumiyo Kouno ambientato ad Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale, e LA FORMA DELLA VOCE (A silent voice), il nuovo capolavoro dell’animazione giapponese targato Naoko Yamada, una delicata storia che tratta il tema del bullismo e di un’amicizia che si trasforma nel tempo.

Tutti i dettagli sulle repliche saranno a breve disponibili su www.nexodigital.it.

Staff:

Storia originale: Reki Kawahara (Dengeki Bunko)

Regia: Tomohiko Ito

Character Design Concept: abec

Character Design: Shingo Adachi

Music: Yuki Kajiura

Una produzione A-1 Pictures

Prodotto da SAO MOVIE Project

©2016 REKI KAWAHARA/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS/SAO MOVIE Project