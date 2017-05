In occasione dei 40 anni della saga creata da George Lucas Satyrnet ha deciso di dedicare un gallery della propria pagina facebook a tutti coloro che, cosplayer o membri di associazioni di Costuming, “interpretano dal vivo” i famosi personaggi creati “in una galassia lontana lontana”.

La trama di Guerre stellari / Star Wars, scritta nei primi anni settanta, forma una delle poche serie di space opera nel cinema, e fin dall’inizio venne concepita come opera in nove atti, condensati da Lucas in sei. I primi tre film furono prodotti dal 1977 al 1983 e formarono la cosiddetta trilogia originale, composta da: Episodio IV, Episodio V, Episodio VI.Questa trilogia divenne subito un fenomeno di successo, grazie alla miscela di elementi presi da cinema, fumetti e televisione;si tratta di una delle più massicce e importanti opere di concept artist del XX Secolo. Dal 1999 al 2005 George Lucas produsse la cosiddetta Trilogia Prequel formata dai film: Episodio I, Episodio II, Episodio III, ambientata tra i trenta e i vent’anni prima dei fatti della trilogia originale, con lo scopo di mostrare l’evoluzione di Anakin Skywalker, la fine della Vecchia Repubblica e la nascita dell’Impero Galattico.Ad oggi i primi 6 episodi hanno conquistato 8 premi Oscar, oltre ad aver incassato complessivamente al botteghino oltre 4 miliardi di dollari.

Il 30 ottobre 2012, con l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Walt Disney Company, viene annunciata ufficialmente la produzione della cosiddetta trilogia sequel, ovvero il seguito della trilogia originale. Il primo capitolo si intitola Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza, ed è uscito nelle sale cinematografiche il 18 dicembre 2015 negli Stati Uniti e il 16 dicembre dello stesso anno in Italia; il film è diretto da J. J. Abrams e co-sceneggiato insieme a Lawrence Kasdan. Episodio VIII e IX usciranno rispettivamente nel nel Dicmebre 2017 e 2019. Inoltre,si sta creando, anno dopo anno uma trilogia di spin-off chiamati Star Wars Anthology, in modo da avere dal prossimo dicembre fino al 2020 un film di Star Wars ogni anno. Il primo dei tre spin-off si è intitolato Rogue One: A Star Wars Story ed è stato rilasciato il 16 dicembre 2016.

Dopo aver dedicato alcuni speciali a tutti i gruppi di Star Wars italiani, con la volontà di far conoscere tutte le associazioni e club italiani (e non) che si occupano fattivamente di realizzare progetti a tema, Satyrnet ha realizzato questa gallery a tema con l’obiettivo di promuovere queste realtà con il semplice concetto di “metterci la faccia”, ovvero inserendo nei tag e nelle descrizione delle foto tutti i link relativi per diffondere i singoli gruppi.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1143212739038859.1073741838.163102730383203&type=3

Per partecipare all’album dovete inviarci 1 foto per ogni vostro costume con il nome del personaggio; specificate se fate parte di una legione ufficiale, di un club o di un gruppo; ricordatevi di inserire nel messaggio i credit del fotografo/a e relativo link alla pagina o sito.

Che la Forza sia con voi!