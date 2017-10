Kara Zor-El / Supergirl, è stata creata nel 1959 (Action Comics n. 252) da Otto Binder e dall’illustratore Al Plastino per la DC Comics come controparte femminile e cugina di Superman diventando un personaggio iconico tale da “uscire” fuori dai fumetti diventando protagonista di serie tv, videogiochi e merchandising di ogni genere.

Durante il periodo della Modern Age, essendo ormai il suo personaggio troppo difficile da incalanare in una nuova timeline in cui Superman fosse rappresentato come “ultimo figlio di Krypton” si decise di eliminarle nella favolosa serie “Crisi sulle Terre infinite” del 1985.

Circa venti anni dopo, Supergirl rientrò di diritto ella continuity principale in “The Supergirl from Krypton”, nella serie Superman/Batman per decisione di Dan DiDio, vicepresidente anziano della DC Comics, insieme all’editore Eddie Berganza e allo scrittore di fumetti Jeph Loeb. Ora Kara Zor-El è la protagonista di una sua serie mensile.

Più recentemente, dal 26 ottobre 2015, Supergirl è la protagonista di un’omonima serie televisiva in onda sulla CBS (mentre dalla seconda trova posto nel palinsesto della rete The CW). Ideata da Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg, ha come protagonista la bellissima Melissa Benoist.

Ecco alcune cosplayer che hanno prestato la propria creatività al personaggio di Kara Zor-El!