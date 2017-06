Il gioco da tavolo più famoso e diffuso al mondo incontra una delle icone più rappresentative del panorama videoludico internazionale. Questa è l’essenza di Monopoly Gamer, la nuovissima versione dello storico gioco di compravendita immobiliare interamente dedicata all’universo di Super Mario e tutti i suoi simpatici compagni d’avventura. Tantissimi gli elementi innovativi, a cominciare dall’introduzione dei power-up e delle abilità dei vari personaggi, per partite ancora più emozionanti e divertenti.

Apparso sulla scena per la prima volta nel 1981 con il nome di Jumpman nel rivoluzionario Donkey Kong, in poco più di 35 anni di storia Super Mario si è affermato come uno dei simboli più riconoscibili del mondo dei videogiochi e più in generale della cultura popolare. Questo grazie all’incredibile successo ottenuto dagli oltre 200 giochi tra serie principale e spin-off, capaci di vendere più di 800 milioni di copie in tutto il pianeta. Al fianco dell’idraulico italiano un grande cast di compagni e avversari, dall’eterno rivale Bowser all’amata Principessa Peach, passando per il fedele Yoshi e il fratello Luigi, comparsi in tantissimi episodi e spesso diventati a loro volta protagonisti di avventure in solitaria.

Dall’altra parte una vera istituzione dei giochi da tavolo, che dal 1935 a oggi ha fatto divertire circa un miliardo di persone in tutto il mondo tra lanci di dadi, case, alberghi e passaggi di proprietà. Ben 82 anni in cui il Monopoly si è evoluto, introducendo regole, varianti e strumenti speciali, come le carte di credito dell’edizione Ultimate Banking o il nuovo set di pedine, scelto all’inizio dell’anno con l’aiuto dei fan di tutto il mondo e che sarà introdotto ufficialmente nella versione classica del gioco fra poche settimane. Tantissime anche le edizioni a tema dedicate a Star Wars, agli Avengers, al mondo Disney e addirittura alle città italiane nel recente Monopoly Italia. A questa lunga lista e appassionante si aggiunge adesso il Monopoly Gamer, che offrirà di certo un nuovissimo modo di intendere lo storico gioco da tavolo.

Questo perché agli elementi classici e caratteristici del Monopoly si affiancheranno situazioni tipiche dei giochi di Super Mario. Oltre a comprare terreni e riscuotere tasse di passaggio infatti, ogni giocatore dovrà sconfiggere i potenti boss e raccogliere più monete possibili guadagnandole o strappandole ai propri avversari. Tutto questo contribuirà alla creazione del punteggio che nella fase finale determinerà il vincitore del gioco. A rendere ancora più avvincente il tutto, l’introduzione di speciali abilità caratteristiche di ogni personaggio, che forniranno un importante aiuto durante le partite, e di un dado Power-Up per potenziare ulteriormente il proprio alter-ego nel gioco. La scelta della pedina non sarà quindi più dettata dalla semplice scaramanzia o dall’affetto per un particolare simbolo, ma sarà un elemento importante su cui costruire la strategia che porterà alla vittoria.

È per questo che a Mario, Peach, Donkey Kong e Yoshi, contenuti nella versione base di Monopoly Gamer, sarà possibile aggiungere nuovi personaggi, ognuno con le proprie abilità speciali che andranno a modificare l’andamento delle partite. Al lancio saranno disponibili ben 8 pack contenenti pedine e carte abilità di altrettanti compagni di avventure di Mario, tra cui Toad, Wario e il fratello Luigi, mentre nella Collector’s Edition si potrà trovare in esclusiva la pedina di Bowser, storica nemesi dell’idraulico italiano. Ed è così che due colossi dell’intrattenimento, che da decenni fanno divertire milioni e milioni di persone in tutto il mondo, si sono uniti per creare il Monopoly Gamer: adesso non ci resta che scegliere il personaggio preferito, affrontare i boss e lanciarci in un mondo di divertimento targato Nintendo e Hasbro. Gli appassionati di giochi in scatola e gli amanti dei videogame si staranno già sfregando le mani!