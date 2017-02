Vi presentiamo nuovo teaser ufficiale in italiano di Suicide Squad al cinema dal 18 Agosto 2016 per la regia di David Ayer, con Will Smith, Joel Kinnaman, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney e Cara Delevingne. Un cast stellare si è unito a Suicide Squad, il nuovo film d’azione che porta sul grande schermo il team di super cattivi di DC Comics per la regia di David Ayer (“Fury”).

Il film è interpretato da Will Smith (“La ricerca della felicità,” “Ali,” “Focus – Niente è come sembra”), due volte nominato agli Oscar®, nei panni di Deadshot; Joel Kinnaman (“Run All Night – Una notte per sopravvivere”, “RoboCop”) è Rick Flagg; Margot Robbie (“The Wolf of Wall Street,” “Focus – Niente è come sembra,” il film “The Legend of Tarzan” di prossima uscita) è Harley Quinn; il premio Oscar® Jared Leto (“Dallas Buyers Club,” “Alexander”) interpreta il Joker; Jai Courtney (“Divergent”, “The Water Diviner”) è Capitan Boomerang; e Cara Delevingne (“Anna Karenina,” “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è”) è Incantatrice.

Ayer ha inoltre scritto la sceneggiatura di Suicide Squad, prodotto da Charles Roven (la trilogia de “Il cavaliere oscuro”, “Batman v Superman: Dawn of Justice” di prossima uscita) e Richard Suckle (“American Hustle – L’apparenza inganna”). Zack Snyder, Deborah Snyder, Colin Wilson e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.