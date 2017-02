Un folle evento per il film più folle dell’anno! In occasione della première, mercoledì 3 agosto l’Isola del Cinema sarà invasa dalla Suicide Squad: potrete partecipare a giochi, ricevere esclusivi gadget del film, assistere all’arrivo del cast sul red carpet di Londra (parteciperà anche il rapper italiano Shade che farà una diretta Snapchat dell’evento) e aggiudicarvi la possibilità di vincere l’anteprima al Cinema Reale. Un’occasione da non perdere: partecipate all’evento e invitate i vostri folli amici!

Tutto chiaro? Ecco tutti gli appuntamenti:

– Durante la giornata di mercoledì 3 agosto: Fan Event “Suicide Squad” presso l’Isola Tiberina dalle 17:00 con possibilità di vincere i biglietti per l’Anteprima fino alle 18:00.

– I vincitori degli inviti dovranno ritirare i pass presso l’Isola Del Cinema per accedere all’anteprima

– Dalle 18:00 presso lo Schermo Tevere dell’Isola del Cinema (ingresso libero) evento con collegamento live sul red carpet di Londra per assistere all’arrivo del cast (presenteranno Mariolina Simone e Andrea Francesco Berni) e interagire con le star del film!

– Alle 21:00 proiezione in anteprima del film, in versione originale con sottotitoli in italiano presso il cinema Reale, piazza Sidney Sonnino

https://www.facebook.com/events/214026958998470/

Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer e basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics. Il film è interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne, ed è la terza pellicola del DC Extended Universe.