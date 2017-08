Quella che si dice una “breaking news”. L’autorevole The Hollywood Reporter riporta che Stephen Daldry, regista di Billy Elliot (2000), The Hours (2002) e The Reader – A voce alta (The Reader), sarebbe in trattativa con la Lucasfilm per la regia dell’atteso, quanto non confermato, spin-off dedicato al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi!. Ovviamente non c’è nessuna conferma da Lucasfilm o da Disney … vi terremo aggiornati! Le fonti di “The Hollywood Reporter” affermano che le trattative sono in fase embrionale e che non esiste una vera e propria sceneggiatura. A quanto pare, Daldry dovrebbe supervisionare l’intero progetto dallo sviluppo creativo fino alla direzione della pellicola.

Come ricorderete, l’anno scorso, Ewan McGregor, che ha interpretato Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars, ha espresso l’interesse per la realizzazione di un film “stand alone” dedicato Obi-Wan. Dopotutto McGregor era già “ritornato” al personaggio con un piccolo cammeo vocale in Star Wars:The Force Awakens e ha ripetutamente ammesso di essere disponibile per nuovi riprese. Il personaggio è apparso per la prima volta nella trilogia di Star Wars, interpretato da Sir Alec Guinness. Disney ha attualmente in cantiere per l’anno prossimo una pellicola stand alone di Han Solo diretta da Ron Howard mentre ricordiamo che se esisterebbe un contratto di Lucasfilm con Josh Trank per la regia di un futuro film sulla saga creata da George Lucas … ma non si è mai capito quale!

Recentemente abbiamo nuovamente incontrato il grande maestro Jedi nell’episodio della serie animata “Star Wars Rebels”: Maul’s Revenge – Twin Suns‘ in cui Darth Maul, arrivato su Tatooine, deciso ad ottenere una rivincita contro il suo rivale, verrà definitivamente sconfitto da Obi-Wan Kenobi lanciando uno sguardo al futuro della Forza, ad un giovanissimo Luke Skywalker che corre nella sua fattoria richiamato dai suoi zii adottivi!