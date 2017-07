Come sapete, Satyrnet è molto attento e orgoglio del mondo dell’associazionismo e del fandom italiano: riteniamo infatti che proprio in questi ambienti si celi tanta creatività artistica e voglia di proporre idee sempre nuove. Proprio per questo, oggi vi presentiamo il nuovo album di Satyrnet dedicato allo SteamPunk: un modo divertente per promuovere le vostre associazioni, gruppi o pagine “mettendoci la faccia” … o meglio il vestito! Se avete un outfit o un costume in stile vittoriano inviateci la vostra foto direttamente utilizzando i messaggi della pagina!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1150235381669928.1073741846.163102730383203

Lo Steampunk è una visione estetica che descrive la tecnologia e la fantascienza con un’atmosfera in stile vittoriano. Un fenomeno estremamente di moda che prende le sue radici dall’universo letterario creato da Jules Verne e che è stato recentemente riportato in agenda da film come Hugo Cabret di Martin Scorsese, videogiochi, fumetti e una serie di eventi Entertainment internazionali. Ingranaggi, oggetti meravigliosi e improbabili, macchine volanti, robotica e tanto “vapore” sono gli ingredienti fondamentali di questa estetica di cui l’esempio più famoso è proprio il sommergibile Nautilus del Capitano Nemo in “Ventimila leghe sotto i mari”