Letteratura, Arte, Musica, Spettacolo, Cosplay e Mostra Mercato: nasce a Pisa SteamCon, la convention italiana interamente dedicata alla cultura steampunk. Dal 23 al 25 giugno 2017, SteamCon 2017 si svolgerà nella spettacolare location dei Vecchi Macelli di Pisa, dove’è ospitato anche il Museo degli Strumenti per il Calcolo (comodissimo punto di riferimento su Google Maps e navigatori).

Lo Steampunk è uno dei generi della fantascienza più affascinanti e amati al mondo, perchè introduce tecnologie anacronistiche all’interno di un’ambientazione storica, spesso l’Ottocento e in particolare la Londra vittoriana dei romanzi di Conan Doyle e H. G. Wells. Le storie steampunk descrivono un mondo in cui armi e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice del vapore (steam in inglese) e l’energia elettrica torna a essere, come nella fantascienza ottocentesca, un elemento narrativo capace di ogni progresso e meraviglia.

Ospiti d’onore e Show Musicali La prima edizione di SteamCon parte alla grande con due ospiti d’onore. Due personaggi d’eccellenza del mondo della fantascienza, protagonisti di incontri culturali, dibattiti tematici, firmacopie con i fan. Lo scrittore Paul Di Filippo, il “padrino” letterario del movimento letterario, l’uomo che ha coniato il termine “steampunk” per la sua celebre trilogia di racconti. Vincitore di premi importantissimi di settore come il Nebula, lo Hugo, il World Fantasy. L’illustratore e fumettista inglese Bryan Talbot, alfiere dello steampunk disegnato, autore di capisaldi di genere come The Adventures of Luther Arkwright e Nemesis the Warlock. Vincitore di Eisner Awards e Eagle Awards, è uno dei più osannati illustratori di fantasy e fantascienza al mondo.

Spettacolare la sezione musicale della convention, con due band di caratura internazionale che saranno impegnate in una serata di rock a tutto volume… e tutto vapore! I Celtica, gruppo di fama mondiale che arriva dall’Indiana, si esibirà nel rock-show Steamphonia, dedicato proprio al genere steampunk, un “distillato musicale” dallo stile gothic, e metal capace di rompere tutti i limiti tradizionali del loro strumento d’elezione, la Great Highland Bagpipe. I Poison Garden, musicisti italiani e pionieri nazionali dello steampunk rock, porteranno sul palco dei Vecchi Macelli il loro ultimo album “A Victorial Carol”, con un mix suggestivo di musica, teatralità e surrealismo scenografico e sonoro. I Contest di SteamCon 2017 SteamCon 2017 non è solo spettacolo ma anche arte. Tutti gli appassionati di fantascienza possono sbizzarrirsi e mettere in mostra le loro abilità letterarie e artistiche attraverso due contest: uno di illustrazione e l’altro di scrittura. I vincitori verranno premiati direttamente dai due ospiti d’onore di SteamCon, che vestono anche i ruoli di presidenti delle giurie di eccellenza.

Per info: https://www.facebook.com/steamconpisa/ o il sito http://steamcon.it/