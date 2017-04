Starfighters Italia e ACME Grosseto vi invitano al torneo a scopo benefico Starfighters Italia Open 2017 che si svolgerà dal 21 al 23 Aprile a Grosseto! Lo Starfighters Italia Open 2017 nasce dalla volontà di creare un evento di X-Wing: Il Gioco di Miniature di cui si sarebbe parlato per molto tempo. Un evento che dia la possibilità ai partecipanti di portare a casa del materiale esclusivo appositamente realizzato, ai migliori di ottenere premi esclusivi e alle famiglie dei giocatori di passare un bel weekend in compagnia, mentre gli stellapiloti si dedicano al #pewpew!

Non solo: le associazioni organizzatrici hanno uno scopo ancor più meritevole,contribuire ad una causa maggiore. I proventi del torneo e dei side event saranno destinati a nome di tutti i giocatori ad AIRC: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Dopo l’Open, gli stellapiloti potranno continuare infatti a combattere “a colpi di crediti” per aggiudicarsi una serie di oggetti e premi in edizione limitata messi a disposizione dai partner dello Starfighters Italia Open 2017, parte dei ricavati saranno donati ovviamente all’Airc.

Lo scorso anno hanno contribuito al NerfHerderOpen, che si è svolto nel Regno Unito a Novembre 2016. Come Starfighters Italia abbiamo inviato materiale promozionale donato dallo staff e e abbiamo chiesto al grande Giovanni Bosio,in arte Il Nano Nefasto Painting Workshop di realizzare un premio adhoc per il torneo. Dopo questa esperienza, e a seguito di lunghe riflessioni con alcuni giocatori, abbiamo deciso di organizzare lo Starfighters Italia Open 2017. Non sarà un evento esclusivamente volto al lato competitivo, ma piuttosto una “due giorni”di gioco ricca di eventi collaterali dedicati non solo ai giocatori ma anche alle loro famiglie!

Ispirati da un’idea di Marcello Beccati (Campione Nazionale 2014) e dalla sua esperienza nell’associazione Alearum Mundus come organizzatore di “weekendludici”, insieme ad ACME abbiamo decisodi scegliere una location adatta ad accogliere giocatori ed accompagnatori. La scelta è ricaduta sulla Fattoria La Principina, da anni eccellenza nel servizio di hosting eventi. Per darvi un’idea,nel 2001 ha ospitato le squadre dei mondiali giovanili di atletica che si sono tenuti a Grosseto! Si sta ultimando, in queste settimane la fase di pianificazione dell’evento, e seguiranno altri post sulla pagina ufficiale (facebook.com/events/331323703936001/). Per chi fosse interessato all’evento, è qui possibile scaricare il PDF che spiega il maniera dettagliata tutto ciò che c’è da sapere su questa grande iniziativa oppure ecco i link ufficiali: www.starfightersitalia.com oppure www.acmegrosseto.it