Eccoci di nuovo allo Star Wars Sunday, l’evento organizzato dagli amici dell’ “EmpiRa Star Wars Fan Club“ e “Liberamente Libri”: domenica 24 settembre davanti alla libreria in Viale Alberti 38 a Ravenna. Per tutti gli appassionati della saga creata da George Lucas ci sono un sacco di novità quest’anno! La prima su tutte sarà Slice Wars un gioco in realtà virtuale dove potrete brandire una lightsaber in un dojo tutto particolare su Tatooine! In pratica immaginatevi Fruit Ninja interamente a tema Star Wars ed EmpiRa! Si esattamente :grazie agli amici di Bark e Koledstudio tutto è possibile! Cosa importantissima: per provare Slice Wars vi chiediamo una piccola donazione di € 3 per ogni giocata. L’incasso totale verrà devoluto al reparto pediatrico dell’ospedale di Ravenna.

Dopo qualche anno di assenza torneremo a sfilare insieme agli amici della 501st Italica Garrison, il gruppo ufficiale di costuming Lucasfilm e non solo, a Ravenna sbarcheranno amici imperiali da Roma e una delegazione di personaggi direttamente da Il risveglio della Forza. Ovviamente non può mancare l’esposizione a cura di Lego Star Wars Addicted che ci porterà tutti i set del prossimo film in uscita Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Empira nasce da un’idea molto semplice, avere un luogo, una piazza, un sito, un tramite comune per tutti gli appassionati di Ravenna (e non) dove condividere in tutte le sue forme la passione per la saga di Star Wars a cui tanto siamo legati. https://www.facebook.com/empirafanclub/

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/