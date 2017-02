A ridosso della Star Wars Celebration di aprile stanno, come al solito, aumentando sui social dei rumor circa il ritorno in home video della Trilogia Classica di Star Wars in versione originale, inalterata, senza tutte quelle scene aggiunte o modificate dallo stesso George Lucas nel corso dei decenni!

Il celebre sito Making Star Wars ha riportato la news secondo la quale, in occasione del quarant’anni dall’inizio della leggenda, nel 1977 usciva infatti il primo capitolo di Star Wars (anzi di Guerre Stellari) Una Nuova Speranza, tutte e tra le leggendarie pellicole verranno rimesse in commercio, in tutti i formati oggi esistenti, “così com’erano” ma restaurati in 4k. Già da qualche mese sapevamo che il regista di Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards, aveva potuto apprezzare la versione in 4k di Episodio IV dal vivo così come lui stesso aveva dichiarato in un’intervista a Little White Lies: “Il primo giorno, eravamo alla Lucasfilm a San Francisco con la Industrial Light & Magic e con John Knowles. È lui ad avermi detto che avevano una nuova versione restaurata e a 4K di Una Nuova Speranza, un lavoro che era appena terminato. Mi ha chiesto di sedermi e di guardarla…”

Star Wars è la saga infinita per antonomasia, non solo per la quantità di pellicole e di spin-off cross e transmediali a disposizione degli appassionati, ma sopratutto perché rappresenta perfettamente il concetto di “infinito” cinematografico. La Trilogia originale, che quest’anno festeggia i suoi quarant’anni è, in assoluto, un unicum nel cinema non solo di fantascienza: George Lucas non solo ha riscritto il modo di fare film – creando tante nuove tecnologie visive e sonore che hanno contraddistinto l’industria cinematografica negli ultimi decenni – ma ha riscritto più volte se stesso grazie ai grandiosi (e a volte inutilmente commerciali) tagli / inserimenti / ripensamenti / aggiunta di scene (etc etc) che in quarant’anni hanno caratterizzato le innumerevoli edizioni della saga. Tre film dunque che non hanno “mai avuto fine” e che ora, ritornano nella loro versione originale!