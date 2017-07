Lucasfilm ha registrato in queste ore un nuovo dominio: Star Wars Rise to Power. Non abbiamo ancora alcun tipo di informazione. Il sito infatti mostra solamente una pagina bianca; vi terremo aggiornati su eventuali novità. Potete trovare il sito cliccando qui. Potrebbe trattarsi di un nuovo videogioco, magari quello sviluppato da Visceral. Riguardo questo videogame, abbiamo poche informazioni a disposizione.

[Il protagonista] sarebbe stato “forzato” a diventare un criminale per evitare il servizio militare imperiale. Per questo motivo è diventato anche un ricercato, le cui vicende si sono fatte più complicate dopo la distruzione del pianeta natale Alderaan (Importante: dovrebbe essere ambientato tra Episodio IV e V).

Dopo tale fatto, la rappresaglia imperiale verso i ribelli e i criminali si è infatti fatta più dura ma, allo stesso tempo, ha concesso a molti di sfruttare delle opportunità – anche al servizio dei “buoni”. Durante la storia, Dodger dovrebbe lavorare per Jabba The Hutt, con l’intenzione di guadagnare a sufficienza per corrompere alcuni ufficiali imperiali così da poter rimuovere la taglia sulla sua testa. Tuttavia, durante tale periodo, scoprirà qualcosa di terribile sull’Impero e collegato al suo passato e, in particolare, alla distruzione del suo pianeta natale.

Potrebbe anche trattarsi di un romanzo, o di una serie simile a Forces of Destiny. Vi segnaleremo ogni tipo di aggiornamento; nel frattempo, attendiamo con ansia l’uscita nelle sale di Star Wars VII: The Last Jedi.