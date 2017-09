Che bello questo nuovo trailer della quarta e ultima stagione di Star Wars Rebels: il collegamento perfetto tra la serie di Disney XD e il primo capitolo della “A Star Wars Story” Rogue One! Il video ci porta in primis su Mandalore, con il duello tra gli imperiali e i coraggiosi combattenti stellari. Il pianeta è costretto da un blocco stellare, mentre sulla terra si combatte anche con nuovissimi camminatori molto letali, Sabine e la sua spada Darksaber sono i simboli di questa lotta impari e fiera!

Compare anche Saw Gerrera con una frase molto epica: “Se continuerete a permettere che sia l’Impero a dettare le regole di questa guerra, verrete sconfitti!” alla quale fa eco la “signora della Ribellion”, Mon Mothma che, verso Ezra dice: “Non siamo pronti alla guerra aperta”. Ezra è davanti ad una scelta, Saw Gerrera gli intima “puoi fare il fattorino di Mon Mothma o fare qualcosa che potrebbe fare davvero la differenza”. Sicuramente la serie tratterà la differenza di vedute tra il guerriero e la politica, così come poi vedremo in Rogue One!

E proprio come in Rogue One ecco apparire i letali Death Trooper scortare il gran ammiraglio Thrawn e in rapida sequenza Ezra alle prese con un’arcano incantesimo, un V-Wing in picchiata e di nuovo Saw Gerrera con Edrio Two Tubes. Ecco apparire lui, il Gran Moff Tarkin, che il progetto dei nuovi Tie Defender potrebbe essere sostituito ben presto dal progetto “Stardust” di Krennic. Si vede la Ghost impegnata in una missione che farà saltare i piani dell’ammiraglio alieno tanto da ordinare ad un cacciatore di taglie Noghri di trovare Hera. Ezra intanto è pervaso dalla Forza mentra cammina in mezzo a lupi alieni, la voce del suo maestro Kanan gli dice: “Ezra: non è questione se combattere o meno…” … alla quale il giovane Jedi risponde: “l’importante è come decidiamo di combattere, lo so, Kanan… ma magari stiamo facendo la scelta sbagliata”.

Nello spazio, ecco una battaglia con gli X-Wing in puro stile Star Wars che si contrappone ai teneri sentimenti tra Hera e Kanan: “Quando pensi che riterrai di aver fatto abbastanza per questa ribellione?” – “Sai che forse non ci ho mai pensato?” – “Quindi immagino che tu non abbia mai pensato a noi”… tutti noi abbiamo timore sulla sorte di Kanan! Sabine riceve rinforzi con i due Jedi in scene di combattimenti terrestre, aeree e spaziali : “Non ci arrenderemo. Non ci piegheremo alla paura. Siamo forti, uniti dal nostro coraggio. È giunto il nostro momento” . Di nuovo la scena torna ai due amanti stellari “Vorrei poterti vedere” – “Mi hai sempre saputa vedere”, Kanan e Hera si godono un tramonto che aumenta la drammaticità della scena quasi ad intendere un epilogo alla Rogue One!

Star Wars Rebels tornerà il 16 ottobre su Disney XD negli States, ovviamente ci saranno molti colpi di scena che segneranno questa seria che dovrà incanalarsi nella storia principale della saga creata da George Lucas, saga in cui l’unica speranza è quella riposta nell’ultimo dei Cavalieri Jedi, almeno secondo Bail Organa … ma che invece sarà nelle mani di due gemelli in una Galassia in cui la Forza è stata ormai dimenticata!