In una galassia lontana, lontana la coraggiosa alleanza tra due associazioni darà vita ad un evento galattico: Star Wars Night a Parco Bergamini. Che siate ribelli o seguaci dell’impero vi aspettiamo il 9 Giugno dalle ore 19:00 presso l’associazione Parco Bergamini in via Bergamini n°5 a Roma. Sarà presente la Saber Guild Roma, specializzata in combattimenti coreografici con la spada laser e riconosciuta dalla Lucasfilm come principale gruppo mondiale di combattimento coreografico.

Alle ore 19:30 i ragazzi della Saber Guild Roma si esibiranno in un combattimento con le spade laser. In seguito, fino alle 20:40, sarà possibile prendere lezione di combattimento direttamente da loro e alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Alle 21:30 inizierà la proiezione del film Rogue One: A Star Wars Story. Il contributo richiesto per la visione del film è di 3€. Parte dei proventi della serata saranno devoluti all’associazione Make a Wish. Per info sull’evento: facebook.com/events/1878151032439489/

L’associazione Parco Bergamini nasce con lo scopo di rivitalizzare l’omonimo parco e restituirlo agli abitanti del quartiere e a chiunque voglia godere di un’area verde all’interno della città. /www.facebook.com/Associazione-Parco-Bergamini-561368363996081/

La Saber Guild è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di eventi di beneficenza e volontariato. Tramite spettacoli coreografici di spada laser ed i suoi costumi, mira ad aiutare il prossimo e a diffondere la passione per l’immenso universo di Star Wars. Saber Guild è una delle quattro organizzazioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla Lucas, insieme a Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma è la prima divisione aperta in italia. Determinati a portare il sorriso sui volti di grandi e piccoli, trasformando la passione in un faro che porti speranza, la Saber Guild è sempre alla ricerca di nuove collaborazioni per sviluppare progetti culturali e di beneficenza. http://www.saberguildroma.altervista.org/

Make-A-Wish Italia è un’Organizzazione non profit riconosciuta giuridicamente dalla Stato Italiano, che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Make-A-Wish Italia, operativa dal 2004 con sede a Genova e un ufficio a Milano, è presente su tutto il territorio nazionale, attraverso un network di circa 250 volontari attivi e collabora con i più importanti ospedali pediatrici del nostro Paese. L’appartenenza ad un’Organizzazione globale come quella di Make-A-Wish Foundation International, le permette la massima efficienza anche per i desideri più complessi e in tutti i Paesi del mondo. http://www.makeawish.it/