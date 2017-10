Una manovra per la vita 2017 è un evento della Faedesfa e da Simeup che si svolgerà il prossimo 15 Ottobre presso l’impianto sportivo “Giovanni Broccanello” in Via Codosa 134 a San Bellino (RO). Un evento speciale perché gli ospiti potranno imparare a salvare una vita, un gesto più facile di quello che si può immaginare: grazie ai medici della U.O.C. Pediatrica di Rovigo, nella giornata italiana «Una manovra per la vita», ci verrà insegnato come procedere in caso di ostruzione delle vie respiratorie. Prevenire è vivere! Venire a conoscere le manovre che possono essere decisive e risolutive per poter salvare la vita a tutti i bambini.

L’evento, in collaborazione con l’ASM SET Rovigo e Rugby Rovigo Delta avrà come ospiti speciali le Foxy Ladies, il team Hakuna Matata arcsd e anche i “ragazzi stellari” della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, che con i loro costumi tratti dalla Saga di Star Wars, riconosciuti dalla Lucasfilm, daranno man forte per questa speciale occasione benefica!

Faedesfa ONLUS è un’associazione indipendente, senza scopo di lucro, che dal 2011 si impegna a raccogliere fondi da devolvere a favore di persone svantaggiate, in particolare bambini. Per info sulla onlus: https://www.facebook.com/pg/faedesfaonlus/; per informazioni sull’evento “Faedesfa Focus 2017“: https://www.facebook.com/events/132432767397563/.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/