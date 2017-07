Realtà aumentata (quella di Pokémon Go per intenderci) e virtuale rappresentano il futuro dell’intrattenimento videoludico. Tutte le maggiori case stanno investendo moltissimo su questo settore anche dopo il successo / flop del gioco mobile di Nintendo e le aspettative dei “visori casalinghi” con alterni successi. Allo scorso D23 Expo, Disney ha presentato prima “Marvel Powers United VR” e un nuovo device, creato in collaborazione con Lenovo dedicato a tutti gli appassionati di Star Wars.

Un nuovo headset dedicata alla realtà aumentata è quello proposto da “Star Wars: Jedi Challenges” che incamera uno smartphone in grado di creare immagini 3d realistiche sovrapposte alla “realtà” carpita dalla camera. Nella presentazione è stato ampiamente utilizzato il cliché ologrammatico “…sei la mia unica speranza” per replicare prima gli holo-scacchi e poi la battaglia di Hoth dell’Impero Colpisce ancora” in un salotto di casa fino ad arrivare al cuore del gioco: i combattimenti con lightsaber!

Preparatevi giovani Jedi, la Forza è Aumentata notevolmente!