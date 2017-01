23 Gennaio, momento storico per gli appassionati di Star Wars grazie all’annuncio della LucasFilm e di Disney sul titolo del nuovo capitolo di Star Wars: l’ottavo capitolo si chiamerà infatti “The Last Jedi”. Mentre su internet si sprecano i meme divertenti in cui si vede un Mark Hamill / Luke Skywalker terrorizzato sulla sua possibile dipartita, spuntano sui blog e sui siti di settore diverse interpretazioni su questo titolo.

In primis ha fatto scalpore il colore rosso del logo, che in precedenza, ci ha sempre ricondotto a trame oscure e tristi dipartite, dall’altro canto ci ha fatto notevolmente pensare una mancanza della sintassi inglese! In effetti non avendo la lingua inglese una declinazione di genere per gli aggettivi la riflessione si basa sul concetto “ultimo Jedi” o “ultima Jedi”? O addirittura un ambiguo “plurale” non essendoci nella parola Jedi un “s” finale che potrebbe indicare più di un soggetto? Vi ricordiamo che, in effetti, già nella classica scritta a scomparsa che faceva da incipit al capitolo precedente, in inglese il riferimento a Luke come “Last Jedi” era già stato evidenziato e confermato, durante la pellicola, dalla frase del Leader Supremo Snoke: “Il droide verrà presto consegnato alla Resistenza, guidandoli così all’ultimo Jedi”.

Scritto e diretto da Rian Johnson, “The Last Jedi” vedrà nel cast Benicio Del Toro nei panni del villain e le new entry Laura Dern e Kelly Marie Tran. Prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher (nella sua ultima interpretazione), Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Lo stesso regista Rian Johnson ha anche condiviso una sua foto personale che ci mostra proprio i titoli di inizio del nuovo film dichiarando “è stato bellissimo poter inserire il titolo nel montaggio stamattina” ha commentato il regista”.