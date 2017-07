Tante, ma proprio tante novità sono arrivate questa notte dal D23 Expo, la convention internazionale dedicata ai fan di Disney. In particolare per tutti gli amanti della saga di Star Wars, sono state presentati sia i nuovi poster dell’ultimo capitolo, The Last Jedi, che un meraviglioso video “dietro le quinte” che ci ha fatto sussultare. In questa clip di tre minuti, proprio come era successo per il settimo episodio, entriamo finalmente nel film con scene mai viste nel precedente trailer davvero importante. Tra sorrisi del cast e qualche lacrima nel vedere la nostra amata Principessa / Generale Leia ancora a lavoro, questo filmato anticipa il “nuovo corso” del franchise come già si era intuito dai rumors usciti durante la produzione della pellicola!

Dal locale notturno di Canto Bight, ai nuovi speeder, dall’allenamento di Kylo Ren (contro chi?) agli sguardi di Benicio del Toro fino alla presentazione di tante piccole nuove creature che popoleranno i pianeti di questo nuovo episodio, la vera protagonista della clip è ovviamente Rey durante gli allenamenti con Luke Skywalker (che cambia costume un paio di volte …) per diventare Jedi: ovviamente siamo consapevoli che ogni scelta di montaggio di questo video è stata fatta per confonderci ancor di più e scatenare le teorie di fan che saranno ovviamente sedate (e stravolte) il prossimo dicembre!