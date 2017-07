Star Wars: Forces of Destiny – Sands of Jakku, il primo episodio della nuova serie animata Disney / Lucasfilm dedicata alle eroine di Star Wars è stato finalmente pubblicato sul canale ufficiale YT. Primo di otto episodi diffusi sulla piattaforma video da oggi fino al 9 luglio mnei quali ritroveremo la Principessa Leia (con la voce di Shelby Young), Padmé Amidala (Catherine Taber), Jyn Erso (Felicity Jones), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Maz Kanata (Luptia Nyong’o) e Rey (Daisy Ridley) e le già mitiche Sabine Wren (Tiya Sircar) e Hera Syndulla di Rebels!

Ovviamente, si intuisce già dal titolo in questo Sands of Jakku incontreremo Rey e BB-8, in “mezzo” alla storyline di “Il Risveglio della Forza”. I due, liberatisi di Teedo decidono di rimanere insieme per vivere un’avventura che conosciamo già molto bene!