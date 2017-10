Ritorna finalmente Star Wars: Forces of Destiny e lo fa in grande stile con protagoniste la ribelle mandaloriana Sabine Wren e la sua amica Ketsu che abbiamo conosciuto nella serie Rebels! Il primo di otto nuovi episodi si intitola “Newest Recruit” e racconta di una missione per trasportare carichi di cibo per la Ribellione: le due guerriere che hanno abbandonato il Clan del Sole Nero si imbattono in un plotone di di stormtrooper imperiali. Divertente la scena finale con il cammeo del capitano Hera Syndulla con il droide Chopper.

Star Wars: Forces of Destiny è una webserie prodotta dalla Lucasfilm Animation e da Ghostbot e creata da Dave Filoni: lLa serie si concentra sulle avventure dei personaggi femminili di varie epoche dell’universo fantascientifico di Star Wars, e su come le decisioni che prendono influenzano il loro destino. La seconda serie di 8 episodi da due-tre minuti verranno pubblicati sul canale YouTube della Disney nell’autunno 2017 su Disney Channel. Oltre che sul canale ufficiale Disney, negli States, sulla in tv “vecchio stile”, su Disney Channel sono a rotazione alcuni vecchi episodi e alcuni nuovi, in uno speciale di mezz’ora. Negli episodi abbiamo ritrovato e troveremo la Principessa Leia (con la voce di Shelby Young), Padmé Amidala (Catherine Taber), Jyn Erso (Felicity Jones), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Maz Kanata (Luptia Nyong’o) e Rey (Daisy Ridley) e le già mitiche Sabine Wren (Tiya Sircar) e Hera Syndulla di Rebels!