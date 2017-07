Star Wars: Forces of Destiny è una webserie prodotta dalla Lucasfilm Animation e da Ghostbot e creata da Dave Filoni. Oggi è stato rilasciato sul canale Youtube di Disney l’ottavo e ultimo (per questa stagione) cortometraggio, intitolato Bounty Of Trouble. La serie si concentra sulle avventure dei personaggi femminili di varie epoche dell’universo fantascientifico di Star Wars, e su come le decisioni che prendono influenzano il loro destino. Gli episodi da due-tre minuti sono pubblicati sul canale YouTube della Disney; i primi otto sono andati in onda in questo caldissimo lugliio e i successivi saranno rilasciati nell’autunno 2017 su Disney Channel.

In questo episodio incontriamo nuovamente la Principessa Leia (con la voce di Shelby Young) e cercherà di sfuggire alle grinfie di IG-88 (il cacciatore di taglie androide de “L’Impero Colpisce Ancroa” insieme all’altrettanto leggendaria Sabine Wren (Tiya Sircar).

In questi otto, splendidi cortometraggi otto abbiamo ritrovato anche Padmé Amidala (Catherine Taber), Jyn Erso (Felicity Jones), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Maz Kanata (Luptia Nyong’o) e Rey (Daisy Ridley) e Hera Syndulla di Rebels!