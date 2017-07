Star Wars: Forces Of Destiny - Beasts of Echo Base

Star Wars: Forces of Destiny è una webserie prodotta dalla Lucasfilm Animation e da Ghostbot e creata da Dave Filoni. Oggi è stato rilasciato sul canale Youtube di Disney il quinto cortometraggio, intitolato Beasts of Echo Base. La serie si concentra sulle avventure dei personaggi femminili di varie epoche dell’universo fantascientifico di Star Wars, e su come le decisioni che prendono influenzano il loro destino. Gli episodi da due-tre minuti sono pubblicati sul canale YouTube della Disney; i primi otto sono in questo momento in onda e i successivi saranno rilasciati nell’autunno 2017 su Disney Channel.

In questo episodio incontriamo la Principessa Leia nella Base Echo sul pianeta ghiacciato di Hoth, dove l’Alleanza Ribelle si era rifugiata dopo la battaglia su Yavin 4 e la distruzione della Morte Nera. Prima dell’arrivo del Generale Veers la nostra Principessa dovrà affrontare, come il fratello, un pericoloso Wampa, con R2-D2 e Chewbacca!