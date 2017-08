Sabato 19 agosto, una delegazione di EmpiRa, uno dei fan club italiani dedicati a Star Wars più attivi sul territorio, capitanata da Vuttana Roby Rani sarà al Castello di Brescia per un mini evento Star Wars che culminerà con la visione di Rogue One nella nella suggestiva arena del Castello.

Si terrà infatti sabato, nel castello di Brescia, lo “Star Wars Day”, l’evento dedicato a Guerre Stellari, organizzata dalla Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden, in collaborazione con Yavin 4. In programma, la proiezione di “Rogue One: A Star Wars Story”, anticipata dalla presentazione del libro “La Forza sia con Voi – Storia, simboli e significati della Saga di Star Wars” in uscita a ottobre, scritto dall’amico e Premio Sidious 2014 Paolo Gulisano e dal grande Filippo “Jedifil” Rossi. Proprio la locandina di questo evento, nonché copertina del Volume è creata dallo stesso Filippo Rossi e colorato da Daniele Red Rossini. Precedono la visione del film gli amici di Jedi Generation con dimostrazioni e duelli con spade laser.

Yavin 4 è un’Associazione culturale con Statuto, non a scopo di lucro, che ha una missione ben precisa: trattare nel dettaglio e divulgare la Saga multimediale di Star Wars creata dal regista George Lucas e, partendo da essa, di tutto quello che riguarda il Fantastico e la Fantascienza, nel cinema/Tv. L’obiettivo principale di Yavin 4 è divertirci raccogliendo e coinvolgendo tutte le persone che condividono la passione per Star Wars e per i suoi Generi letterari e cinematografici seminali: il Fantastico e la Fantascienza; scambiare esperienze, contributi e opinioni; approfondire autori ed opere; promuovere progetti culturali e produzioni creative originali a tema; crescere insieme facendo crescere questo amore viscerale. Yavin 4 riunisce gli appassionati di Star Wars italiani in un’unica Associazione che concilia, unisce e coordina tutte le loro attività e propone occasioni e punti d’incontro a cadenza regolare favorendo contatti, scambi e collaborazioni tra i Soci del Club e le molteplici realtà amatoriali, starwarsiane e non. Yavin 4 organizza convention nazionali (la YavinCon, nel maggio 2017 alla quattordicesima edizione annuale), incontri, raduni; promuoviamo contatti, produzioni artistiche e multimediali originali; gestendo e pubblicando la rivista/webzine Living Force Webmagazine (che ha vinto i Premi Italia 2013 e 2016 come Miglior fanzine italiana di fantascienza; nel suo 47° numero è diventato quotidiano online). http://www.yavinquattro.net/

Jedi Generation è l’accademia di spettacolo basata sull’utilizzo della spada laser più popolare d’Italia. Nata come uno svago nella primavera del 2012, si è sviluppata in breve in spettacolo dal vivo, facendo crescere la curiosità del pubblico.A causa delle sempre maggiori richieste di chi voleva imparare l’utilizzo della spada laser, oggi è diventata una vera scuola di formazione per aspiranti Jedi e Sith.Gli allievi imparano tecniche di acrobatica, interpretazione e di spada, suddivise nei vari stili, che i fan della saga conoscono, e livelli. L’allenamento talvolta può essere duro, ma serve per portare spettacolo anche al pubblico più esigente. Infatti, fa si che si possa rotolare sui terreni più duri, fare acrobazie e combattimenti anche in spazi ridotti, il tutto recitando una parte che può essere quella dello Jedi o del Sith. Grazie alla collaborazione con la Rebel Legion e la 501st Legion, Jedi Generation si è esibita ai comics più importanti del nord Italia, ad eventi Disney, Lego, Hasbro e con Sky Cinema. Sotto la guida dell’istruttore Emanuele Terzano, l’accademia sta ora allargando i propri orizzonti con nuovi corsi. Jedi Generation è apprezzata da adulti e bambini, dando la possibilità di provare la spada laser e di combattere, anche con i personaggi visti nella saga. http://www.jedigeneration.it/

Programma

ore 19:00

Duelli con spade laser, a cura di Ema Vox di Jedi Generation, con la partecipazione di Roby Rani (EmpiRA)

ore 20:00

Presentazione del libro “La Forza sia con Voi” e discussione del film, a cura di Filippo Rossi (Yavin 4) , con la partecipazione di Roby Rani

ore 21:00

Proiezione del film “Rogue One, a Star Wars Story” a cura di Fondazione Brescia Musei

Saremo presenti per tutta la durata dell’evento con il nostro stand dove sarà possibile ricevere informazioni, fare due chiacchiere e ovviamente iscriversi.

Vi aspettiamo al Castello di Brescia!