Per il terzo anno di fila la LILT chiede alle Legioni ufficiali di Star Wars, Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison di partecipare alla premiazione dei giovani alunni delle scuole lombarde per la lotta contro il fumo nel programma “Agenti 00 sigarette”.I legionari sono chiamati a presenziare sul palco durante la premiazione, con saluto finale poi all’esterno dell’auditorium mentre le classi lasciano l’edificio. L’Agente 00Sigarette è un individuo molto astuto, curioso e coraggioso che si impegna per stare alla larga dall’imbroglio più nero, puzzolente e cattivo che esista: il fumo di sigaretta. Per entrare a far parte della squadra, segui gli agenti Green, Sporty, Zampasamba e Miss scelgo io. Info: http://www.civicamente.it/LILT-area-web/area-agenti.html

Il Modello di Prevenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano prevede l’addestramento di veri e propri Agenti Speciali 00Sigarette: ragazzi che si impegnano a non iniziare a fumare e ad adottare uno stile di vita sano, ricco di frutta e verdura, di attività fisica, di benessere e passioni!

Con il Programma gratuito, Lilt si propone di unirsi all’impegno di insegnanti, Istituzioni e famiglie, per sensibilizzare gli studenti a “una scuola e un futuro senza fumo” e, più in generale, a uno stile di vita consapevole e salutare. Si inizia nelle classi quarte, con l’intervento degli educatori della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori , e si prosegue nelle classi quinte, grazie al supporto del materiale educativo che Lilt offre agli insegnanti, per approfondire le varie tematiche e svilupparle anche attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Lilt desidera così offrire non solo un momento di educazione sanitaria, ma anche un’occasione di crescita e riflessione su quelle che vengono oggi definite “life skills”, ovvero le “competenze per la vita”, che aiutano i nostri bambini ad affrontare le sfide quotidiane, valorizzando ogni abilità in modo positivo e consapevole.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 29, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/