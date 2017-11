Il 3 Dicembre, le Legioni di Star Wars e i Pagliacci del Cuore (associazione “Un naso Rosso per…”) nel paese di Babbo Natale, Piazza del Municipio, Ferrara vi aspettano per farvi entrare in una “galassia lontana lontana” e perchè no, far del bene prima di Natale a chi ne ha bisogno con il progetto Ambulaclaun!

L’associazione “Un naso Rosso per…” Onlus nasce per concretizzare un sogno…un sogno che Clown Margherito, clown di professione da sempre, tiene nel cassetto del quale non ha mai gettato la chiave. Clown Margherito, da sempre attivo gratuitamente nelle corsie degli ospedali, ha in se’ il desiderio incontenibile di tendere una mano a coloro che necessitano di un aiuto. Aiuto che si rivolge alle persone che sono in difficoltà economica o alle quali manca la voglia di sorridere. Dopo aver cullato per molto tempo l’idea di creare “qualcosa” che possa essere utile realmente alla gente , nel 2004 decide che è giunto il momento di concretizzare il suo sogno. Nasce così l’Associazione “Un Naso Rosso Per…” Onlus, e l’Ambulaclaun, un mezzo di trasporto completamente attrezzato, in grado di trasportare persone giovani e meno giovani, senza età, ovunque ci sia la necessità. L’Associazione è composta da pochi membri che ne definiscono il direttivo e da molti claun volontari, chiamati non a caso Pagliacci del cuore, provenienti da varie realtà italiane di clownterapia. Per info: http://unnasorossoper.altervista.org/

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/