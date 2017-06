Dal 21 al 23 luglio torna l’appuntamento con la Festa dell’Unicorno, la grandiosa manifestazione dedicata al mondo del fantasy. Per tre giorni il centro storico di Vinci (FI) sarà invaso da elfi, cavalieri, hobbit, orchi e maghi. Oltre 100 spettacoli al giorno con animazioni e attrazioni per tutte le età a partire dal seguitissimo Contest per la Migliore Creatura Fantastica e dalla spettacolare Disfida di Arti Magiche. Una delle grandi novità della tredicesima edizione sarà il passaggio dalle classiche 8 aree tematiche a ben 10. Sarà possibile ritrovare la “Rocca Incantata”, cuore della Festa con concerti e giochi di ruolo dal vivo, “Fumetti e Follie” dedicata ai Fumetti e al Cosplay, la “Cittadella dei Cavalieri” a tema medioevale, la “Baia dei Pirati” e la “Corte dei Sogni” dove ogni sogno può diventare realtà. Presenti inoltre anche le aree più recenti, come il “Villaggio degli Gnomi”, un’area verde totalmente dedicata ai bambini, “La Città degli Incubi” dove tra zombie e creature mostruose solo i più coraggiosi potranno addentrarsi per lasciarsi spaventare a dovere e “L’Abisso d’Acciaio”, spazio dedicato a Star Wars e alla fantascienza in generale.

Per tutti gli amanti di Star Wars, gli ospiti potranno incotrare i gruppi di costuming ufficiali di Lucasfilm, Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison presenti con stand e suggestivi prop scenografici.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/