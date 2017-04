Le eroine di Star Wars tornano questa estate in una miniserie, tributo, dedicata a loro! Una serie di 8 cortometraggi in 2d, della durata di circa 180′, che mira a esplorare ulteriormente l’universo di Star Wars narrando le avventure delle sue principesse, è proprio il caso di dirlo. I primi otto episodi saranno diffusi sul canale Youtube della Disney a Luglio, altrettanti sono previsti per l’autunno insieme a due Special TV che andranno in onda in televisione su Disney Channel! Ritroveremo dunque la Principessa Leia (con la voce di Shelby Young), Padmé Amidala (Catherine Taber), Jyn Erso (Felicity Jones), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Maz Kanata (Luptia Nyong’o) e Rey (Daisy Ridley) e le già mitiche Sabine Wren (Tiya Sircar) e Hera Syndulla di Rebels!