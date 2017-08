L’eterna lotta tra i fan di Star Trek (quelli in pigiama) e di Star Wars (quelli in vestaglia) ha raggiunto il limite massimo sfociando in un tentato Omicidio: ad Oklahoma City, un ventitreenne ha cercato di strangolare un diciannovenne reo di parteggiare per “l’altro lato della Galassia dei Nerd”.

La polizia della città americana ha diffuso la notizia che tal Jerome Dewayne Whyte è stato recluso dopo aver aggredito Burke Bradley Warren, 19 anni, a seguito della interminabile disputa su quale saga fosse la migliore. Non ci è dato sapere quale fazione era la favorita dai due contendenti!

Tutti i veri appassionati di fantascienza, in realtà, amano entrambe le serie: lo stesso George Lucas ha più volte apprezzato il lavoro di Gene Roddenberry come riportato nell’intervista nel documentario Trek Nation prodotto da Rod Roddenberry. Lo stesso creatore di Star Trek ha così descritto la “Trilogia”: “Mi piace Guerre Stellari. È come il giovane Re Artù che cresce e finalmente fa fuori l’Imperatore malvagio. Non c’è niente di male, mica tutto deve fornirci una… filosofia che duri una vita intera. Ci si può anche divertire“.

