Se “Star Trek: Enterprise” non fosse stato annullato, si sarebbe rivelato un evento importante dalla storia di Star Trek. Lo sceneggiatore Brannon Braga ammette solo ora che il finale di “Star Trek: Enterprise” non era dei migliori, ma non nasconde la sensazione che l’assenza di Star Trek dal mondo dei serial sia stata una scelta opportuna.. “Pensavo che fosse il momento, la saga aveva bisogno di una pausa, serviva bisogno un po ‘ di tempo, per la gente, per ricominciare a desiderare un altro spettacolo”. Dopo la cancellazione di Enterprise, Braga ha iniziato a sviluppare una nuova serie fantascientifica per la CBS chiamata Threshold, che ha debuttato nel settembre del 2005. Braga è stato produttore esecutivo di tutta la serie, fondando per l’occasione una sua società di produzione chiamata Braga Productions.

Braga ha anche aggiunto che la serie avrebbe potuto narrare anche le famose, quanto inedite Guerre Romulane che sono state menzionate in “Star Trek: The Original Series” e che hanno portato alla creazione della zona di confine conosciuta come “la Zona Neutrale”

Tuttavia, il consulente scientifico Andre Bormanis è ancora pieno di idee e ha rivelato durante la convention “Star Trek Las Vegas” che la quinta stagione dello show avrebbe esaminato la difficile relazione tra vulcaniani ed essere umani dopo gli eventi mostrati nella quarta stagione, in modo da creare una backstory coerente che descrivesse la società terrestre così come l’abbiamo amata nella serie originale di Star Trek, ambientata 100 anni.. “Avevo sperato che lo show fosse prodotto per sette stagioni, è stato il mio primo lavoro a tempo pieno, è stata un’ottima opportunità. Ho dovuto imparare in fretta che la vita di uno scrittore per serial Tv è “fama o fame”. Per me Star Trek è stato uno stupendo viaggio lungo dodici anni”

Leggendo questo siamo tutti ancor più in attesa del nuovo capitolo televisivo “Star Trek: Discovery” che uscirà in autunno su BS e CBS All Access per poi essere diffuso worldwide su Netflix:, come Enterprise anche Discovery è un prequel, anche se impostato solo un decennio prima di Star Trek: The Original Series.