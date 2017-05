Piazza XX Settembre e le Logge di Banchi a Pisa faranno da scenario a Star Event: la manifestazione, che si svolgerà il 10 e l’11 Giugno 2017 per tutti gli appassionati di Star Wars, che racchiuderà esibizioni dal vivo di musica, danza, combattimenti coreografici, costuming, pittura, videogames, modellismo, Lego® Star Wars, Scuola Padwan e lo spettacolo sulle note di John Williams quando decine di spade laser illumineranno il ponte di mezzo in uno scontro leggendario. Vi aspettiamo con il vostro costume, la vostra lightsaber o semplicemente la vostra passione e assisterete ad un evento senza. Per info: facebook.com/events/300247087047443/

La scuola Padawan: vieni a giocare con i ragazzi di Empisa. Giovani apprendisti è arrivato il vostro momento. Per difendere la galassia servono le vostre capacità e i Maestri vi attendono per iniziarvi all’uso della Forza. Dopo la vestizione e la consegna della spada laser i Maestri vi mostreranno le tecniche di combattimento e di difesa, prima di cimentarvi nel percorso da superare che vi trasformerà in veri e propri Cavalieri.

Esposizione Lego® Star Wars: da una galassia lontana, lontana, tutti i paesaggi e le navi più famose che hanno popolato l’intera saga di Star Wars. Dal Millennum Falcon, al X Wing, dalla Morte Nera a Tie Fighter, dallo Shuttle Imperiale allo Speeder di Rey, oltre a centinaia di personaggi schierati tra le foreste di Endor e le superfici ghiacciate di Hoth. Grazie al Gruppo di OrangeTeamLug saranno esposti di diorami e modelli della saga usciti dal 1999 ad oggi. alla serie a cartoni Star Wars Rebel. Un’ esposizione dei set più interessanti mai usciti.. MOC inedite e tanto altro.

Lightsaber Flash Mob, sabato 11 Giugno ore 22:00, sullo scenario dei lungarni di Pisa accenderemo insieme a Voi le nostre spade laser per dar vita sul “Ponte di Mezzo” ad uno scontro leggendario. Il Flashmob sarà ripreso dalle telecamere e verrà realizzato un videoclip per celebrare questo evento unico!!

La Jedi Generation Show Academy oggi è diventata una vera scuola di formazione per aspiranti Jedi e Sith, si ispira ai combattimenti con la spada laser della saga Star Wars, sarà presente allo Star Event 2017, con spettacoli in notturna e durante i due giorni.

Empisa è un fan Club, interessato a tutto quello che riguarda la saga di Star Wars, dal costuming al collezionismo, dai giocattoli ai comics, dalla Lego® al modellismo statico, ma anche da tante altre sfaccettature meno conosciute. Ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social ma anche da contattarci tramite la nostra email per ulteriori informazioni: empisa2016@gmail.com