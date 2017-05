Ieri si è svolto l’evento musicale Eurovision che, misteriosamente, è stato seguito da milioni di nerd in tutto il continente. Non è dunque strano che Sony pubblichi sulla pagina Facebook di PlayStation Netherlands un’immagine dedicata a questo format televisivo con tante sue “vecchie glorie” che stanno tornando i vari remake o nuovi capitoli per Playstation 4.

Nell’immagine che purtroppo è stata immediatamente rimossa ma opportunamente catturata dal sito PSU si vedono Crash Bandicoot (protagonista del nuovo N. Sane Trilogy), Kat (che si può reincontrare nel remake PS4 di Gravity Rush), il leggendario Parappa the Rapper – anche lui protagonista di un remake, Sackboy di Little Big Planet e l’epico Kratos così come lo vedremo nel prossimo God of War: ecco insieme a loro, in questa immagine postata e poi cancellata, fa capolino anche il simpatico draghetto di Insomniac Games, si proprio Spyro the Dragon!

Il violaceo rettile volante, protagonista di una trilogia sull’originale PS1, ha suscitato le speculazioni di tutti i fan per i quali PlayStation Netherlands abbia bruciato la notizia più sorprendente (e a questo punto più “mal celata”) della conferenza stampa del prossimo E3: dopotutto dopo la nuova trilogia di Crash Bandicoot non ci stupirebbe un remake dei tre giochi originali di Spyro.